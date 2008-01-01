Деревянченко включил Головкина в список лучших средневесов

Двукратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко
рассказал в интервью A.B. Boxing News, кого считает лучшими боксерами своего дивизиона.
В этот список украинец включил всех действующих чемпионов 160 фунтов: мексиканеца Сауля "Канело" Альвареса
(WBA Super), казахстанца Геннадия Головкина
(IBF и IBO), американца Деметриуса Андраде
(WBO) и своего следующего соперника Джермалла Чарло
(WBC)
из США.
"Я считаю, что лучшие боксеры в среднем весе - Канело, Головкин, Андраде и Чарло. Это топовые бойцы. Здесь выступают мощные парни, но мне это только на пользу.
Для меня неважно, будет ли бой с Чарло главным или со-главным событием боксерского шоу. Это будет прекрасный поединок. Когда я дрался с Головкиным, нас каждые два месяца тестировала VADA, но сейчас не самое подходящее время для ее тестов.
Бой Чарло с Матвеем Коробовым? Первые шесть раундов Матвей выглядел хорошо, но затем начал немного уставать, а Джермалл был более энергичным", - сказал Деревянченко.
Напомним, Деревянченко встречался с Головкиным в октябре 2019 года. Украинец побывал в нокдауне в первом раунде, но сумел пройти всю дистанцию. по итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Головкину, который стал обладателем титулов IBF и IBO в среднем весе.