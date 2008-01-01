"Мы победили Головкина, но титул не получили". Деревянченко лишили права на ошибку в бою за пояс WBC

Поединок состоится 26 сентября.

Фото: Ed Mulholland/Matchroom Boxing USA
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 17:55
Тренер двукратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе Сергея Деревянченко (13-2, 10 KO) Андре Розье поделился настроем на бой против чемпиона WBC американца Джермалла Чарло (30-0, 22 KO), намеченный на 26 сентября.

Для украинца это будет третья попытка завоевать чемпионский титул. Две предыдущие завершились неудачно - в 2018 году Деревянченко проиграл американцу Дэниэлу Джейкобсу, а год спустя казахстанцу Геннадию Головкину. В обоих случаях на кону стоял вакантный титул IBF.

"Деревянченко отдаст все силы, это его лебединая песня. Это третья попытка Сергея стать чемпионом мира. Я считаю, что он победил Головкина, но мы не получили титул. В этот раз у нас нет права на ошибку. Сергей - не примадонна. Я работал с примадоннами в прошлом, но до конца моей жизни у меня больше не будет таких бойцов.

Деревянченко слушает меня. Он мало говорит, только высказывает мне свои пожелания. Именно так и становятся чемпионами мира. Деревянченко намерен боксировать с Чарло, он хочет разрушить планы Джермалла и лишить его баланса. Это все, что я могу сказать.

Чарло - жесткий и сильный парень, но Сергей такой же. Я думаю, что опыт Деревянченко сочетается с его навыками. Он никогда не терял баланс или настрой. Я считаю, что это должно сказать вам о том, насколько хорош Сергей", - заявил Розье в интервью FightHype.com.
Метки:
Головкин-Деревянченко Чарло Джермалл Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Деревянченко Сергей
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 17:55
© 2008 - 2020 ТОО «EML»