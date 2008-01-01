Сергей Ковалев обратился к Геннадию Головкину

Чемпион мира по версиям в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин
(40-1-1, 35 КО) оценил пост своего друга - бывшего чемпиона мира в полутяжелом дивизионе россиянина Сергея Ковалева
(34-4-1, 29 КО)
Сейчас "Крашер" активно проводит время со своей семьей. Ковалев записал своего сына Александра на хоккей и следит за его играми.
"Красавцы", - написал GGG к посту.
На что Ковалев ответил:
"Привет, Гена! Желаю тебе отличной подготовки к предстоящему бою".
Возвращение Головкина намечено на осень. Ожидается, что казахстанец проведет защиту титула IBF против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы.