Сергей Ковалев обратился к Геннадию Головкину

Возвращение GGG ожидается осенью.

Фото: ringtv.com
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Сегодня 16:18
Чемпион мира по версиям в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) оценил пост своего друга - бывшего чемпиона мира в полутяжелом дивизионе россиянина Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО)

Сейчас "Крашер" активно проводит время со своей семьей. Ковалев записал своего сына Александра на хоккей и следит за его играми.

"Красавцы", - написал GGG к посту.

На что Ковалев ответил:

"Привет, Гена! Желаю тебе отличной подготовки к предстоящему бою".



Возвращение Головкина намечено на осень. Ожидается, что казахстанец проведет защиту титула IBF против обязательного претендента из Польши Камила Шереметы.
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Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 16:18
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