Казахстанский боксер вылетел из рейтинга после сенсационного поражения и потери трех титулов

Казахстанский проспект полусреднего веса Нурсултан Жанабаев
(8-1, 5 KO) вылетел из рейтинга WBA после первого поражения в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Это произошло 26 июля в Минске (Беларусь), где Жанабаев встречался с Санди Мессаудом
(14-6, 1 КО) из Франции. Во втором раунде казахстанец побывал в нокдауне, а в седьмом рефери остановил поединок из-за сильного рассечения у него. В итоге победителя определяли по итогам судейских записок, которые раздельным решением отдали победу
Мессауду.
Для 27-летнего Жанабаева это поражение стало первым в карьере после восьми побед (пять нокаутом). Казахстанец потерял второстепенные титулы WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Australasian в полусреднем весе.
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На том же вечере бокса в Минске выступил Айдос Ербосынулы
, который решением судей победил
немецкого боксера Нуху Лаваля
и защитил титулы WBC Asia, WBO Global и WBA International. В рейтинге WBA второго среднего веса казахстанец сохранил второе место, уступая лишь Ленноксу Аллену
из Гайаны.
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