В боксе появился еще один претендент на лучший нокаут 2020 года

Развязка наступила в третьем раунде.

Милан Прат (слева) и Джонатан Окито. Фото: netboxe.com©
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Сегодня 16:54
Мощным нокаутом завершился бой между французами Миланом Пратом и Джонатаном Окито, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок первого среднего веса стал главным событием вечера бокса, который прошел 30 июля в Париже. Бой был рассчитан на шесть раундов, но закончился в третьем победой Прата. Нокаут уже внесли в кандидаты на звание лучшего в 2020 году. 

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Для 20-летнего Прата эта победа стала шестой (три нокаутом) в шести боях, а Окито потерпел третье поражение - также в его активе четыре победы (три нокаутом) и одна ничья. Победитель пять из шести своих поединков провел на родине, но один раз выступал в Бельгии, а проигравший пока дрался только во Франции. 

Метки:
Франция Профессиональный бокс Париж
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 16:54
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