Экс-чемпионы мира выдали бой со столкновением головами и десятью раундами

В Таиланде в рамках второго легчайшего веса (до 55,3 килограмма) встретились два местных экс-чемпиона мира - 33-летний Срисакет Сор Рунгвисаи
(47-5-1, 41 KO) и 40-летний Амнат Руенроенг
(20-3, 6 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Фаворитом 10-раундового боя был Рунгвисаи, но в некоторых эпизодах он действовал не лучшим образом. Можно даже сказать, что Руенроенг выдал более чем конкурентный поединок.
Тем не менее в последних двух раундах предпочтительнее выглядел Рунгвисаи, который и победил решением судей: 97-94, 96-93 и 99-91.