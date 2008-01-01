Экс-чемпионы мира выдали бой со столкновением головами и десятью раундами

Бой состоял из десяти раундов.

Срисакет Сор Рунгвисаи. Фото: googlenewspost.com©
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Сегодня 18:41
В Таиланде в рамках второго легчайшего веса (до 55,3 килограмма) встретились два местных экс-чемпиона мира - 33-летний Срисакет Сор Рунгвисаи (47-5-1, 41 KO) и 40-летний Амнат Руенроенг (20-3, 6 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фаворитом 10-раундового боя был Рунгвисаи, но в некоторых эпизодах он действовал не лучшим образом. Можно даже сказать, что Руенроенг выдал более чем конкурентный поединок.

Тем не менее в последних двух раундах предпочтительнее выглядел Рунгвисаи, который и победил решением судей: 97-94, 96-93 и 99-91.


Метки:
Профессиональный бокс Таиланд
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 18:41
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