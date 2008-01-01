Угроза для "Канело"? Американский проспект захотел боя против звездного мексиканца

23-летний американский проспект пуэрториканского происхождения второго среднего веса (до 76,2 килограмма) Эдгар Берланга
(14-0, 14 КО), который четыре года бил весьма посредственных оппонентов и скопил при этом угрожающий, стопроцентно нокаутерский рекорд, думает встретиться в ринге с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом
.
По словам крупного суперсредневеса, еще чуть-чуть, и он будет готов сразиться и одолеть суперзвезду бокса "Канело" (53-1-2, 36 КО).
"Мое сумасшедшее уважение "Канело" - сейчас он лучший боец в мире, но я буду готов к встрече с ним через полтора года", - приводит слова Эдгара vRINGe.com
.
В 2020 году уроженец Нью-Йорка успел выступить лишь раз: неделю назад Берланга за 62 секунды побил
соотечественника Эрика Муна
(11-3, 6 КО) в рамках вечера бокса в MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Каких-либо примечательных соперников у американца пока не было.