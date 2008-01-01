Угроза для "Канело"? Американский проспект захотел боя против звездного мексиканца

Недавно он победил соперника за 62 секунды.

Эдгар Берланга. Фото: fightnews.info©
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Сегодня 08:58
23-летний американский проспект пуэрториканского происхождения второго среднего веса (до 76,2 килограмма) Эдгар Берланга (14-0, 14 КО), который четыре года бил весьма посредственных оппонентов и скопил при этом угрожающий, стопроцентно нокаутерский рекорд, думает встретиться в ринге с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

По словам крупного суперсредневеса, еще чуть-чуть, и он будет готов сразиться и одолеть суперзвезду бокса "Канело" (53-1-2, 36 КО).

"Мое сумасшедшее уважение "Канело" - сейчас он лучший боец в мире, но я буду готов к встрече с ним через полтора года", - приводит слова Эдгара vRINGe.com.

В 2020 году уроженец Нью-Йорка успел выступить лишь раз: неделю назад Берланга за 62 секунды побил соотечественника Эрика Муна (11-3, 6 КО) в рамках вечера бокса в MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Каких-либо примечательных соперников у американца пока не было.
Метки:
Профессиональный бокс Альварес Сауль
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 08:58
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