Казахстанский боксер станет участником главного боя на турнире "Короли нокаутов-4"

Казахстанский боксер Александр Журавский встретится с бывшим обладателем континентальных титулов WBO и IBF россиянином Хусейном Байсангуровым в главном бою турнира "Короли нокаутов-4", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Для 35-летнего Журавского это будет 21-й поединок в профи-карьере. На его счету сейчас 13 побед (11 нокаутом), шесть поражений и одна ничья. Причем в последних пяти боях он потерпел четыре поражения и еще один поединок завершил вничью. 25-летний Байсангуров выиграл 16 поединков (14 нокаутов) и один проиграл.

Турнир состоится 10 августа в Москве. Всего в рамках турнира пройдут восемь поединков. В соглавном бою вечера встретятся россияне Евгений Шведенко и Максим Смирнов.

Полностью кард турнира "Короли нокаутов-4" выглядит так:

главный бой, до 69 килограммов: Хусейн Байсангуров (Россия) - Александр Журавский (Казахстан),

второй главный бой, до 76 килограммов: Евгений Шведенко (Россия) - Максим Смирнов (Россия),

бой до 90 килограммов: Рашид Кодзоев (Россия) - Дмитрий Сухотский (Россия),

бой свыше 91 килограмма: Басир Абакаров (Россия) - Герман Скобенко (Украина),

бой до 72 килограммов: Исами Меса (Куба) - Карен Аветисян (Россия),

бой до 66 килограммов: Вячеслав Летовальцев (Россия) - Руслан Керимов (Россия),

бой до 72 килограммов: Эдгар Москвичев (Россия) - Пеле Садоян (Грузия),

бой до 67 килограммов: Виталий Петряков (Россия) - Шедрак Игнас (Танзания).