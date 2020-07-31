Сопромоутер Головкина предрек исчезновение бокса с телеэкранов

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Профи-бокс Любительский бокс Astana Arlans
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Сопромоутер Головкина предрек исчезновение бокса с телеэкранов

Он "прошелся" по некоторым шоу.

Сопромоутер Головкина предрек исчезновение бокса с телеэкранов
Эдди Хирн. Фото: The Sun
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Британский промоутер Эдди Хирн был одним из тех, кто с уверенностью утверждал, что вскоре телеканал Showtime последует примеру коллег из НВО и откажется от трансляций боксерских событий.

Однако на прошлой неделе Showtime шокировали крутыми планами до конца года - два PPV-события и девять чемпионских поединков. Тем не менее Хирн от своих слов не отказывается.

"Да, я помню. В прошлом году я давал им еще максимум 18 месяцев. То есть у меня еще полгода в запасе. Послушайте, сейчас вообще ни у кого нет никаких гарантий. Через полгода даже мы можем выйти из боксерского бизнеса. Телеканал FOX может выйти из бокса в ближайшие шесть месяцев. Бокс и вовсе может исчезнуть в ближайшие шесть месяцев.

Понимаю, вы увидели их планы и решили, что у них есть отличная стратегия, что они чувствуют себя комфортно и все такое. Но это слишком смелое утверждение. Сейчас под угрозой все: бокс, спорт, контент. Мы сейчас работаем реально в очень непростых условиях, и никто из нас не знает, что произойдет завтра. Так что давайте просто пожелаем друг другу и самим себе удачи.

Мое мнение об их шоу? Двойной вечер бокса с Джермаллом и Джермеллом Чарло,  а также Жервонта Дэвис - это крутые события. Но Чарло на PPV? Господи, вы там совсем спятили? Просто следите за цифрами продаж платных трансляций... По Дэвису никаких вопросов нет. Он реальная звезда. Это действительно хороший бой. Отдаю должное Стивену Эспиносе. Мы с ним, кстати, точно не кореша. Но иногда мне нравится то, что он делает. 

Чарло против Сергея Деревянченко? Да, это крутой бой. А затем Эспиноса вдогонку придумал еще и объединительный бой Джермеллу Чарло. Еще раз, я отдаю должное малышу Стиву. Но разве там есть реально такие бои, о которых вы мечтали? На самом деле нет. Да, бой между Нонито Донэйром и Нордином Убаали вовсе не так и плох. Но остальные... Давид Бенавидес против Роамера Ангуло - ужасный бой. Что еще? Мне нравится Крис Кольберт. Но кому нужен его бой в главном событии против Хайме Арболеда? Или же кому интересен бой Анджело Лео против Стивена Фултона? Там еще у них есть один поединок, но его даже никто не выговорит - Сергей Липинец против Кудратилло Абдукахорова", - цитирует Хирна vRINGe.com.

Отметим, что с лета 2019 года Хирн сотрудничает с казахстанцем Геннадием Головкиным, который сейчас владеет титулами IBF и IBO в среднем весе.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, которых может не быть на сайте, прямо в своем телефоне!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Геннадий GGG Головкин Бокс Деревянченко Сергей Чарло Джермалл Головкин Геннадий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:08
Бокс

Сопромоутер Головкина предрек исчезновение бокса с телеэкранов
Сегодня
08:20
Бокс

"Такие становятся чемпионами". Тренер Деревянченко уверен в победе подопечного над обладателем титула WBC
Вчера
21:48
Бокс

Шарипова объявила о бое с танзанийкой, которая дралась только в Танзании и 12 из 15 поединков провела против танзаниек
Вчера
21:05
Бокс

Небитый экс-чемпион мира из Мексики с 40 победами раскритиковал позицию "Канело"
Вчера
20:25
Бокс

Сопромоутер Головкина дал совет "Канело" по следующему бою
Вчера
12:33
Бокс

Экс-претендент на титул чемпиона мира выбрал сильнейшего между Головкиным и "Канело"
Вчера
00:13
Бокс

Брат Данияра Елеусинова получил бой за титул от WBC в весе Головкина
29 июля
22:52
Бокс

"Использую антисептик перед рукопожатием". Казахстанский супертяж - о масках, боксе и коронавирусе
29 июля
21:10
Бокс

Бой непобежденного супертяжа из Казахстана покажут в прямом эфире
29 июля
17:46
Бокс

"Все приходит с верой". Проигравший Елеусинову в финале Олимпиады узбекский боксер - о силе, семье и одиночестве
29 июля
16:44
Бокс

Титул WBC в андеркарте Головкина. Как Ахмедов стремительно разобрался с боксером из США
29 июля
10:09
Бокс

Два боя Головкина вошли в список самых денежных поединков в истории бокса
29 июля
09:32
Бокс

Спортивная комиссия взяла на себя вину за бой с самым быстрым нокаутом в женском боксе
28 июля
23:39
Бокс

Тренировавшийся с GGG супертяж объявил охоту на соотечественника
28 июля
15:23
Бокс

Обидчик Шуменова объявил о возобновлении карьеры и выбрал соперника
28 июля
09:00
Бокс

Обладатель трех титулов из Казахстана упал в рейтинге после победы в бою с двумя нокдаунами и защиты поясов
28 июля
07:25
Бокс

Чемпион Азии по боксу из Казахстана получил место в мировом рейтинге дебюта в профи с Чемпион Азии по боксу из Казахстана получил место в мировом рейтинге после дебюта в профи с победы нокаутомнокаутом
27 июля
21:57
Бокс

Бой с Мейвезером я не воспринимаю как поражение, но в тот вечер мне было очень больно - "Канело"
27 июля
21:33
Бокс

Видео боя с двумя нокдаунами, или как казахстанский боксер защитил титулы от WBC, WBA и WBO
27 июля
20:50
Бокс

Видео нокдаунов и нокаута, или как казахстанский боксер дебютировал в профи
27 июля
15:53
Бокс

Один из лучших боев. Как Джукембаев в Канаде разобрался с экс-чемпионом мира
27 июля
11:30
Бокс

"Канело" поругался с DAZN перед третьим боем с Головкиным
26 июля
23:21
Бокс

"Переносы раздражают". Следующий соперник Головкина рассказал о подготовке к бою
26 июля
22:47
Бокс

Казахстанский боксер сенсационно проиграл после нокдауна и потерял титулы от WBA, WBO и IBF
26 июля
22:41
Бокс

Видео боя, или как чемпион Азии из Казахстана нокаутировал соперника с 19 победами
26 июля
22:07
Бокс

Экс-претендент на титул чемпиона мира одержал досрочную победу в андеркарте казахстанца
26 июля
21:46
Бокс

Казахстанский супертяж нокаутировал соперника с 20 победами
26 июля
21:28
Бокс

Чемпион Азии по боксу из Казахстана дебютировал в профи с победы нокаутом в первом раунде
26 июля
21:15
Бокс

Казахстанский боксер дебютировал в профи с нокаута после четырех нокдаунов
26 июля
11:37
Бокс

А как в Беларусь попали казахстанцы? Шарипова объяснила сорвавшийся бой закрытием границ
12 января 2020
18:51
Бокс

Видео лучших моментов дебютного боя экс-чемпиона мира из Мексики в весе Головкина
29 декабря 2019
15:10
Бокс

Видео полного боя с двумя нокдаунами за титул чемпиона мира
29 декабря 2019
15:04
Бокс

Видеообзор победы протеже Мейвезера над олимпийским чемпионом с тремя нокдаунами и нокаутом
22 декабря 2019
15:50
Бокс

Видеообзор реванша Чарло - Харрисон за титул чемпиона мира по версии WBC
22 декабря 2019
15:45
Бокс

Как экс-претендента на титул чемпиона мира в весе Головкина оставили без победы
21 декабря 2019
23:06
Бокс

Фото с девятого боя Данияра Елеусинова в профи
10 ноября 2019
22:50
Бокс

Фото с победного боя Жанибека Алимханулы в США
26 октября 2019
23:27
Бокс

Фоторепортаж: Как Канат Ислам провел защиту титула в Алматы
6 октября 2019
10:50
Бокс

Фото с боя Головкина и Деревяненко за два титула чемпиона мира
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика