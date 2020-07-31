Сопромоутер Головкина предрек исчезновение бокса с телеэкранов

Британский промоутер Эдди Хирн
был одним из тех, кто с уверенностью утверждал, что вскоре телеканал Showtime последует примеру коллег из НВО и откажется от трансляций боксерских событий.
Однако на прошлой неделе Showtime шокировали крутыми планами до конца года - два PPV-события и девять чемпионских поединков. Тем не менее Хирн от своих слов не отказывается.
"Да, я помню. В прошлом году я давал им еще максимум 18 месяцев. То есть у меня еще полгода в запасе. Послушайте, сейчас вообще ни у кого нет никаких гарантий. Через полгода даже мы можем выйти из боксерского бизнеса. Телеканал FOX может выйти из бокса в ближайшие шесть месяцев. Бокс и вовсе может исчезнуть в ближайшие шесть месяцев.
Понимаю, вы увидели их планы и решили, что у них есть отличная стратегия, что они чувствуют себя комфортно и все такое. Но это слишком смелое утверждение. Сейчас под угрозой все: бокс, спорт, контент. Мы сейчас работаем реально в очень непростых условиях, и никто из нас не знает, что произойдет завтра. Так что давайте просто пожелаем друг другу и самим себе удачи.
Мое мнение об их шоу? Двойной вечер бокса с Джермаллом и Джермеллом Чарло, а также Жервонта Дэвис - это крутые события. Но Чарло на PPV? Господи, вы там совсем спятили? Просто следите за цифрами продаж платных трансляций... По Дэвису никаких вопросов нет. Он реальная звезда. Это действительно хороший бой. Отдаю должное Стивену Эспиносе. Мы с ним, кстати, точно не кореша. Но иногда мне нравится то, что он делает.
Чарло против Сергея Деревянченко? Да, это крутой бой. А затем Эспиноса вдогонку придумал еще и объединительный бой Джермеллу Чарло. Еще раз, я отдаю должное малышу Стиву. Но разве там есть реально такие бои, о которых вы мечтали? На самом деле нет. Да, бой между Нонито Донэйром и Нордином Убаали вовсе не так и плох. Но остальные... Давид Бенавидес против Роамера Ангуло - ужасный бой. Что еще? Мне нравится Крис Кольберт. Но кому нужен его бой в главном событии против Хайме Арболеда? Или же кому интересен бой Анджело Лео против Стивена Фултона? Там еще у них есть один поединок, но его даже никто не выговорит - Сергей Липинец против Кудратилло Абдукахорова", - цитирует Хирна vRINGe.com.
Отметим, что с лета 2019 года Хирн сотрудничает с казахстанцем Геннадием Головкиным
, который сейчас владеет титулами IBF и IBO в среднем весе.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, которых может не быть на сайте, прямо в своем телефоне!