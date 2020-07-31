"Такие становятся чемпионами". Тренер Деревянченко уверен в победе подопечного над обладателем титула WBC

Украинский боксер Сергей Деревянченко
(13-2, 10 КО) возьмет мировой титул с третьей попытки. Уверенность в этом излучает его тренер Андре Розье
.
26 сентября украинец выйдет на ринг Mohegan Sun Casino в Анкасвилле, штат Коннектикут, против чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло
(30-0, 22 КО).
"Это его лебединая песнь. Третья попытка взять пояс. Я считаю, что со второго раза он его завоевал, но нам титул просто не отдали. Что ж, на этот раз мы не имеем права на ошибку. Что классно с ним - он не какая-то там примадонна. Я с такими уже наработался в прошлом и ни за что в жизни больше не возьмусь их тренировать. Сергей же много не разговаривает, разве что спросит: "Что еще сделать?" Он слушает коуча. Именно такие парни и становятся чемпионами.
Деревянченко будет боксировать. Будет держать Чарло в напряжении, разбалансированным и постоянно расстраивать противника. Это все, что я могу сказать. Чарло - крепкий молодой человек, сильный, но и Сергей такой же. И у него опыт. Он никогда не теряет землю под ногами или хладнокровие. Думаю, в этом бою сами увидите, насколько Деревянченко хорош", - цитирует Розье vRINGe.com
.
Добавим, что в этом же вечере выступит и брат-близнец американца - Джермелл (33-1, 17 КО), который владеет титулом WBC в первом среднем весе и встретится в объединительном поединке с чемпионом WBA (Super), IBF и IBO доминиканцем Джейсоном Росарио (20-1-1, 14 КО). Главное событие шоу, которое покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале Showtime, будет определено позднее.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, которых может не быть на сайте, прямо в своем телефоне!