Небитый экс-чемпион мира из Мексики с 40 победами раскритиковал позицию "Канело"

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес
(40-0, 26 КО) раскритиковал позицию своего соотечественника - Сауля Альвареса
(53-1-2, 35 КО), сообщает ToFight.ru
.
Команда чемпиона WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем дивизионе и WBA (Regular) заявляет, что не собирается драться с соотечественниками, хотя в обоих категориях есть сразу несколько громких вариантов.
По словам же Рамиреса, в боксе всегда были культовые бои между мексиканцами.
"Я давно мечтал о титуле WBC, в любой момент может произойти мой бой с Артуром Бетербиевым
. Я благодарен за то, что такой бой может воплотиться. Я хочу стать кумиром мексиканцем и показывать фанатам бои, которых они достойны.
Все хотели бы увидеть мой бой с "Канело". У него была хорошая карьера, почему бы и нет. Мы могли бы устроить отличный поединок на стадионе "Ацтека". Вижу себя победителем, ведь я моложе, выше, у меня длиннее руки и есть горячее желание добиться успеха. Будем надеяться, что Сауль этого захочет.
Его отказ драться с соотечественниками - полный абсурд. Между мексиканцами всегда происходили войны внутри ринга, и люди хотят их видеть. Чтобы быть лучшим, любой боец должен биться с лучшими", - заявил Рамирес.
Напомним, что в ноябре 2019 года Альварес досрочно победил
россиянина Сергея Ковалева
(34-4-1, 29 КО), покорив четвертую категорию в карьере и завоевав титул WBO в полутяжелом весе, от которого отказался через полтора месяца. Этот поединок пока остается последним для мексиканца.
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