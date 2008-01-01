Сопромоутер Головкина дал совет "Канело" по следующему бою

Он рассказал, кого предлагал в соперники мексиканцу.

Сауль Альварес. Фото: DAZN©
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Сегодня 20:25
Глава промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн считает, что возвращение  мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО) не случится 12 сентября. Его слова приводит vRINGe.com

По мнению Хирна, чемпиону мира по версиям WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем лучше провести бой в ноябре. Он сообщил, что Matchroom предлагал Golden Boy четыре варианта для Альвареса.

"Не считаю больше 12 сентября актуальной датой, - заявил Хирн. - Судите сами, до поединка осталось всего шесть недель. Да, официального сообщения об отказе от даты мы не слышали, но тем не менее... Как по мне, даже в середине июля эта дата казалась нереалистичной, а теперь и вовсе. Я обычно предпочитаю, чтобы на раскрутку боя было минимум восемь-девять недель. Возможно, сейчас все иначе, так как нет необходимости париться о продаже входных билетов. Но в любом случае этого мало для полноценной подготовки бойцов...

Мы предложили "Канело" четыре имени. Они все сейчас готовятся в зале, ждут звонка от Golden Boy Promotions. Они все не хотят быть застигнутыми врасплох. Ближе всего было к поединку между "Канело" и Каллумом Смитом. Мы вели переговоры, были очень даже близки по деньгам. Скажем так, до согласования было намного меньше, чем миллион миль. Но мне кажется, там намного больше вопросов именно по "Канело", а не по оппоненту.

Никто ничего толком сейчас не знает. И даже одного желания Альвареса драться исключительно 12 сентября и 4 мая уже слишком мало. Сейчас об этом уже никто не парится. Что делать на месте "Канело"? Ему решать... Но я бы на его месте подождал хотя бы до ноября. А вдруг к тому времени дадут добро на проведение поединков с болельщиками?

Знаю, он хочет драться. Он не выходил на ринг с ноября. И он хочет драться со Смитом. Все логично, ведь у Каллума на руках титулы WBA (Super) и журнала The Ring. И теперь "Канело" думает о том, что победа над Смитом гарантирует ему звание № 1 в дивизионе. Но именно по этой причине Каллум и стоит чуть дороже". 

Отметим, что с лета 2019 года Хирн сотрудничает с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), который сейчас владеет титулами IBF и IBO в среднем весе. 
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Альварес Сауль Смит Каллум Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
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Сегодня 20:25
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