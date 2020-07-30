Сопромоутер Головкина дал совет "Канело" по следующему бою

Глава промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн
считает, что возвращение мексиканца Сауля "Канело" Альвареса
(53-1-2, 36 КО) не случится 12 сентября. Его слова приводит vRINGe.com
.
По мнению Хирна, чемпиону мира по версиям WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем лучше провести бой в ноябре. Он сообщил, что Matchroom предлагал Golden Boy четыре варианта для Альвареса.
"Не считаю больше 12 сентября актуальной датой, - заявил Хирн. - Судите сами, до поединка осталось всего шесть недель. Да, официального сообщения об отказе от даты мы не слышали, но тем не менее... Как по мне, даже в середине июля эта дата казалась нереалистичной, а теперь и вовсе. Я обычно предпочитаю, чтобы на раскрутку боя было минимум восемь-девять недель. Возможно, сейчас все иначе, так как нет необходимости париться о продаже входных билетов. Но в любом случае этого мало для полноценной подготовки бойцов...
Мы предложили "Канело" четыре имени. Они все сейчас готовятся в зале, ждут звонка от Golden Boy Promotions. Они все не хотят быть застигнутыми врасплох. Ближе всего было к поединку между "Канело" и Каллумом Смитом
. Мы вели переговоры, были очень даже близки по деньгам. Скажем так, до согласования было намного меньше, чем миллион миль. Но мне кажется, там намного больше вопросов именно по "Канело", а не по оппоненту.
Никто ничего толком сейчас не знает. И даже одного желания Альвареса драться исключительно 12 сентября и 4 мая уже слишком мало. Сейчас об этом уже никто не парится. Что делать на месте "Канело"? Ему решать... Но я бы на его месте подождал хотя бы до ноября. А вдруг к тому времени дадут добро на проведение поединков с болельщиками?
Знаю, он хочет драться. Он не выходил на ринг с ноября. И он хочет драться со Смитом. Все логично, ведь у Каллума на руках титулы WBA (Super) и журнала The Ring. И теперь "Канело" думает о том, что победа над Смитом гарантирует ему звание № 1 в дивизионе. Но именно по этой причине Каллум и стоит чуть дороже".
Отметим, что с лета 2019 года Хирн сотрудничает с казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО), который сейчас владеет титулами IBF и IBO в среднем весе.
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