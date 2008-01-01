"Под впечатлением от нокаута". Казахстанский телеканал - о показе боя супертяжа с 12 досрочными победами

Поединок казахстанского супертяжеловеса Жана Кособуцкого (13-0, 12 КО) впервые покажут на всю страну в прямом эфире. Продюсер спортивных трансляций телеканала "Хабар" Аскат Жакаев рассказал корреспонденту Vesti.kz подробности трансляций боксерских вечеров из Беларуси.



Ранее телевещатель показал бои минского вечера с профессиональным дебютом чемпиона Азии Бека Нурмаганбета: в кард вошли пять встреч с участием казахстанских боксеров. Теперь "Хабар" покажет поединок Кособуцкого.



"Мы внимательно следим за развитием карьеры нашего боксера Жана Кособуцкого. Мы заинтересовались им после его поединка в Москве в вечере бокса, где еще выступали Айдос Ербосынулы и Нурсултан Жанабаев. Нам понравилось, как Жан боксировал и отправил своего оппонента в нокаут. Сейчас мы вышли на самого боксера, и он нам сказал, что у него намечается бой.



Мы вышли еще на его команду и обо всем быстро договорились. Радует, что они сами заинтересованы в том, чтобы Жана показали по телеканалу "Хабар". Пользуясь случаем, хочу обратиться к казахстанским боксерам, которые обижаются, что их не показывают. У боксера ведь нет времени заниматься организационными вопросами - он сосредоточен на своем поединке.



Эта роль отводится его команде. В случае с Жаном Кособуцким мы очень быстро нашли общий язык. Они очень быстро сориентировались, ведь изначально боксер должен был биться в Германии, но оказался в списке участников турнира в Минске. Надо отдать должное Беларуси, ведь там все равно проводятся спортивные соревнования с ограниченным количеством зрителей в такой сложный момент.



Страна стала настоящей ярмаркой бокса. Практически каждый день они проводят турниры по боксу. А тут совпали все карты: в этой стране можно организовывать боксерские вечера, а на одном из них выступает боксер, который нас интересует. На мой взгляд, у Жана очень хорошие перспективы, и он выступает в очень зрелищной весовой категории.



Вы знаете, как в Казахстане любят бокс, и трансляции имеют хороший рейтинг. Возьмем хотя бы последний вечер из Минска, который организовали Suleiman Promotions, который в такой непростой момент собрал неплохие рейтинги. Но мы не ограничиваемся показами боев с участием казахстанцев, а хотим, чтобы в нашем эфире был и другой качественный контент.



Показываем бои с участием звезд мирового бокса. Например, мы показывали поединок Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера. Транслировали бой боксера, которого называют Брюсом Ли. Это мексиканец Райан Гарсия, который входит в команду "Канело" Альвареса. Очень зрелищные шоу были. А в Казахстане любят такие качественные бои, ведь у нас понимают толк в боксе и идут на такие трансляции.



Мы давно обратили на это внимание. И смотрят бокс не только в Алматы или Нур-Султане, но и в регионах. Профессиональный бокс в Казахстане переживает подъем, и на этой волне "Хабар" дает возможность зрителям смотреть за боями сильнейших боксеров мира абсолютно бесплатно. Если бы это было в США, то пришлось бы брать подписку PPV.



Скажу так. Телеканал "Хабар" сумел перестроиться. Раньше мы были сосредоточены на футбольных событиях, но сумели расширить интересы и обратили внимание на единоборства. Мы опирались на рейтинги. Если к чему-то был зрительский интерес, то старались двигаться в этом направлении. Например, был у нас пробный турнир по джиу-джитсу.



Но если мы видели, что рейтинги небольшие, то в этом направлении мы уже не двигались. А бокс и ММА приносят рейтинги даже выше, чем наши многие трансляции по футболу. Не в обиду будет сказано самому популярному виду спорта. Наши зрители отлично разбираются в боксе, и он очень популярен в Казахстане. Есть в этом заслуга и "Хабара".



Мы показываем высококачественный бокс на протяжении четырех лет. На нашем канале были поединки Василия Ломаченко и противостояние Сергея Ковалева с Андре Уордом. Еще бой Флойда Мейвезера с Конором МакГрегором, поединки Мэнни Пакьяо. Считаю, что мы показали весьма интересные бои за последние годы и имеем отношение к популяризации вида спорта в Казахстане", - рассказал Жакаев.



Добавим, что десятираундовый поединок Кособуцкого с Камилом Соколовски (9-17-2, 3 КО) из Польши пройдет в ночь с 4 на 5 августа по времени Нур-Султана: трансляция боя начнется в 00:30.



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31-летний казахстанец подходит в статусе обладателя пояса IBO Inter-Continental и с серией из 13 побед подряд. Также казахстанец является трехкратным чемпионом страны.



Первый титул в профессиональной карьере Кособуцкий завоевал в ноябре прошлого года, когда в немецком Гамбурге нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (15-1, 13 КО).



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