Экс-претендент на титул чемпиона мира выбрал сильнейшего между Головкиным и "Канело"

Ранее он озвучил возможность поединка с GGG.

Максим Бурсак. Фото: xsport.ua©
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Сегодня 12:33

Украинский профи-боксер Максим Бурсак (36-6-2, 16 КО), выступающий в средней и второй средней весовых категориях, выбрал сильнейшего из двух боксеров: казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (53-2-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсмен на своей странице в Instagram отвечал на вопросы подписчиков. И один из них звучал так: "Макс, кто сильнее: "Канело" на пике или Гена?"

Бурсак в качестве ответа назвал имя GGG.




Добавим, что ранее украинский боксер озвучил планы на поединок против GGG. 

Бурсак в 2017 году единогласным решением судей уступил в титульном поединке мексиканцу Хильберто Рамиресу. Последний защищал свой пояс WBO во втором среднем весе.

Метки:
Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль WBO Казахстан Украина Головкин Геннадий
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Сегодня 12:33
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