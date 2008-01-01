Экс-претендент на титул чемпиона мира выбрал сильнейшего между Головкиным и "Канело"

Украинский профи-боксер Максим Бурсак (36-6-2, 16 КО), выступающий в средней и второй средней весовых категориях, выбрал сильнейшего из двух боксеров: казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (53-2-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Спортсмен на своей странице в Instagram отвечал на вопросы подписчиков. И один из них звучал так: "Макс, кто сильнее: "Канело" на пике или Гена?"



Бурсак в качестве ответа назвал имя GGG.









Добавим, что ранее украинский боксер озвучил планы на поединок против GGG.



Бурсак в 2017 году единогласным решением судей уступил в титульном поединке мексиканцу Хильберто Рамиресу. Последний защищал свой пояс WBO во втором среднем весе.