Брат Данияра Елеусинова получил бой за титул от WBC в весе Головкина

Это пояс может серьезно помочь в карьере.

Даурен (справа) и Данияр Елеусиновы. Фото: instagram.com/dauren_yeleussinov
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Сегодня 00:13

Казахстанский боксер-профессионал Даурен Елеусинов (8-0-1, 7 КО) проведет бой за титул в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок пройдет в мексиканском городе Гвадалахара. Соперником Елеусинова будет местный боксер Хуан Карлос Рэйгоса. На счету оппонента казахстанца 16 побед (шесть нокаутом), 15 поражений (четыре нокаутом) и три ничьих.

На кону боя будет стоять титул WBC International. Он имеет второстепенный статус и помогает его обладателю продвинуться в рейтинге Всемирного боксерского совета. Ранее им владел канадец Стивен Батлер, а вакантным пояс стал после того, как он решил принять бой с чемпионом WBA Regular Риотой Муратой, в котором проиграл нокаутом. Ранее титулом WBC International в разные годы владели такие известные боксеры, как канадец Давид Лемье и британец Крис Юбенк-старший.

Напомним, что в среднем весе выступает казахстанец Геннадий Головкин, который владеет поясами IBF и IBO.

Чемпионом WBC в этом дивизионе является американец Джермалл Чарло. Поясом WBC (Franchise) владеет мексиканец Сауль "Канело" Альварес (53-2-1, 36 КО).

Даурен Елеусинов является старшим братом боксера Данияра Елеусинова.

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