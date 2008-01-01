"Использую антисептик перед рукопожатием". Казахстанский супертяж - о масках, боксе и коронавирусе

Жигер Абенов

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (13-0, 12 КО) перед боем с Камилом Соколовски (9-17-2, 3 КО) из Польши, который пройдет 4 августа в Минске, рассказал корреспонденту Vesti.kz о тестах на коронавирус перед поединком и других возможных ограничениях.



31-летний казахстанец признался, что, помимо защиты от заражения, которую он предполагает для себя, с другими заметными "преградами" в столице Беларуси он не столкнулся. Но вечер бокса, в котором он примет участие, скорее всего, пройдет без зрителей.

Бой непобежденного супертяжа из Казахстана покажут в прямом эфире

- Здесь я не вижу ограничений... Наверное, некоторые перелеты за границу отсутствуют. Возможно, поезда. А в целом все как и прежде здесь, - поделился боксер впечатлениями от временного проживания в Минске.



- Видели по фото, что ходили на концерт на открытом воздухе. В масках ходить заставляют? И носят ли их вообще?

- В масках никто не заставляет ходить. Только персонал магазина, да и тот, наверное, не весь.



- А что говорят про коронавирус? Ощущается ли пандемия в Беларуси?

- Я не знаю статистику в Беларуси по зараженным. Ощущается, может быть, где-то далеко или где он есть, но люди относятся к этому спокойно и без паники. Народу много, все куда-то идут по своим делам или просто гуляют.



- А перед боем есть ограничения? Тесты сдавали? Болельщики будут?

- Да, мы сдали тест сегодня утром. Ограничения? Будем в масках, наверное, на взвешивании, и используем антисептик перед тем как пожать руки с соперником (смеется). Насчет болельщиков не знаю. Возможно, что нет.



Кажется, здесь разрешают проводить мероприятия различные, но без болельщиков, так как это проводится в закрытом помещении. Вчера проходил чемпионат Беларуси по толканию ядра, кажется, но он был под открытым небом рядом с Дворцом спорта, и зрители были.



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Добавим, что десятираундовый поединок непобежденного Кособуцкого в Казахстане покажут в прямом эфире. 31-летний казахстанец подходит ко встрече с серией из 13 побед подряд и поясом IBO Inter-Continental.

Первый титул в профессиональной карьере Кособуцкий завоевал в ноябре прошлого года, когда в немецком Гамбурге нокаутировал хорвата Агрона Смакичи (15-1, 13 КО).



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