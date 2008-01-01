"Все приходит с верой". Проигравший Елеусинову в финале Олимпиады узбекский боксер - о силе, семье и одиночестве

Узбекский боксер Шахрам Гиясов
, проигравший в финале Олимпиады в Рио казахстанцу Данияру Елеусинову
, на время пандемии остался практически один в тренировочном зале в Южной Калифорнии (США). По его словам, это испытание только показало его силу. Так же он рассказал, как проводил это время, о своих целях и семье.
В данный момент спортсмен из Бухары готовится к поединку против Франсиско Рохо, который намечен на 15 августа.
"Все время я был в лагере один, потому что все парни уехали домой. И я был единственным, кто остался здесь. Для меня это не имеет значения, потому что я прежде всего профессионал, у меня есть цель и мечта, к которым я иду.
Будучи здесь один, я чувствую себя только сильнее. Да, это моя сила. Я читал книги, изучал английский язык и жил полноценно и открыто. Безусловно, есть и другие ребята в лагере, из других стран, так что полностью одиноким я не был.
Тем более вот так я живу последние 15 лет, без своей семьи, без кого-либо. И всегда в разных странах: Китай, Куба, США. Всегда в тренировочном лагере, так что для меня в этом нет ничего нового. Я очень люблю свою семью, я скучаю по ним, но мой приоритет - мои мечта и цель, и пока я не достигну всего, не стану бесспорным чемпионом, я не буду смотреть в другом направлении. Я не беспокоюсь ни о чем, кроме моей цели, прямо сейчас. Если я достигну всего, что у меня на уме, это будет хорошо для семьи.
В общем, я всегда в лагере и в форме, тренируюсь, даже когда нет боя. Постоянно работаю над собой, всегда стараюсь быть максимально здоровым и тренированным. Я тренировался эти шесть месяцев, чтобы выступить. Все это важно, хоть и о бое известно было не так давно. Мысленно я готов. И сейчас просто готовлю тело к тяжелому бою.
У меня за спиной сильная команда, у меня есть два лучших тренера, которыми я доволен. Также меня прекрасно ведут, я всем доволен. И никогда не буду уклоняться от боя. Если мне скажут бороться с чемпионом сегодня вечером, я буду бороться с ним сегодня вечером. Это не важно для меня. Буду драться с кем угодно, когда угодно и где угодно. И когда моя команда скажет мне, что у меня есть титульный бой, я буду очень рад.
Все приходит с верой. Я верующий человек, мусульманин. Так что убежден, что все приходит с верой. Также позади меня есть моя семья, мой народ, моя страна и президент. Все поддерживают меня, все хотят, чтобы я стал тем, кем я хочу - лучшим бойцом в мире. Я не вижу ничего другого, кроме этого", - цитирует Гиясова BoxingScene
.
Добавим, что на профи-ринге Шахрам провел девять боев, в каждом из которых вышел победителем.