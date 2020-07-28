Два боя Головкина вошли в список самых денежных поединков в истории бокса

Два поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом
(53-1-2, 36 КО) вошли в список самых денежных боев в истории бокса по версии World Boxing News, сообщает корреспондент Vesti.kz
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WBN провел сравнительный финансовый анализ с учетом курса валют на день боев и перевел показатели pay-per-view (платные трансляции) в нынешние суммы.
Так, первый бой Головкин - Альварес, состоявшийся в сентябре 2017 года, заработал 100 миллионов долларов, тогда как второй поединок (в сентябре 2018-го) принес на 17 миллионов долларов больше. В итоге эти поединки заняли 18-е и 24-е места соответственно.
Головкин и "Канело" договорились о третьем бое
Самым прибыльным же боем в истории бокса по версии WBN стала "Pазборка в джунглях" 30 октября 1974 года - супертяжелое противостояние между Мухаммедом Али
и Джорджем Форменом
в Заире (нынешняя ДРК). Этот бой заработал 510 миллионов долларов, что на десять миллионов больше "Боя века" между Флойдом Мейвезером
и Мэнни Пакьяо
.
Первая десятка выглядит так:
Мухаммед Али - Джордж Формен (30.10.1974) - 510 миллионов долларов;
Флойд Мейвезер - Мэнни Пакьяо (02.05.2015) - 500;
Флойд Мейвезер - Конор МакГрегор (26.08.2017) - 500;
Мухаммед Али - Джо Фрэзер III (01.10.1975) - 500;
Мухаммед Али - Джо Фрэзер I (08.03.1971) - 300;
Майк Тайсон - Эвандер Холифилд II (28.06.1997) - 281;
Флойд Мейвезер - Оскар Де Ла Хойя (05.05.2007) - 200;
Майк Тайсон - Питер Макнили (19.08.1995) - 177;
Флойд Мейвезер - Рикки Хэттон (08.12.2007) - 160;
Флойд Мейвезер - Сауль Альварес (14.09.2013) - 160.
WBN уточнил, что пока не провели калькуляцию по боям Энтони Джошуа vs. Энди Руис II (07.12.2019) и Тайсон Фьюри vs. Деонтэй Уайлдер II (22.02.2020). С полным списком можно ознакомиться здесь
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