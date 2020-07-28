Спортивная комиссия взяла на себя вину за бой с самым быстрым нокаутом в женском боксе

Исполнительный директор Спортивной комиссии Калифорнии Энди Фостер признал свою вину за то, что одобрил проведение поединка за титул WBC Silver в легком весе между обладательницей этого титула Сениесой Эстрадой
(19-0, 8 КО) и американкой Мирандой Эдкинс
(5-1, 5 КО). Об этом сообщает AllBoxing.Ru
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Их бой состоялся 24 июля в Индио и продлился всего семь секунд - Эстрада отправила
соперницу в тяжелый нокаут.
Отмечается, что новоявленная обладательница титула выглядела вовсе не обрадованной такой победой и установлением нового рекорда по быстроте победы нокаутом в женском боксе. Эдкинс не успела выбросить ни одного удара, а ее пять побед в пяти боях на профи-ринге были одержаны над дебютантками, в то время как Эстрада в прошлом бою победила бронзовую олимпийскую призерку Марлен Эспарсу.
"Если бы я вновь оказался в этой ситуации, я бы не санкционировал этот бой, - цитирует Фостера The Ring. - Я никогда не сомневался в титульных боях по версии WBC. Конечно, я не думал, что она (Эдкинс) победит в этом бою, но я думал, что бой продлится дольше семи секунд. На бумаге, задним числом любому все совершенно ясно. Сейчас, когда известен результат, думаю, справедливо критиковать меня за санкционирование этого боя, потому что я и сам себя виню за это. Тут я допустил ошибку".