Тренировавшийся с GGG супертяж объявил охоту на соотечественника

Проспект супертяжелого веса из Великобритании Джо Джойс успешно провел промежуточный поединок, после которого объявил охоту на соотечественника Даниэля Дюбуа.



Его соперником по бою в Лондоне стал немец Майкл Валлиш. Джойс полностью переиграл оппонента, несколько раз его уронив. В третьем раунде рефери остановил встречу.



"Было бы хорошо скорее вернуться в лагерь к Саласу, чтобы я мог вернуться к тому латинскому, кубинскому стилю, который мне нравится. Слышал от Хэя, что мне чего-то не хватало в ринге. Так вот, у Саласа все недочеты мы уберем.



Я не уверен, что смогу отправиться в Лас-Вегас прямо сейчас, но уверен, что в скором времени ситуация изменится. Не терпится приступить к работе.



С уважением отношусь к моему оппоненту. Он приложил много усилий, но где-то ему не хватило. Он получил несколько тяжелых ударов. И я сам был не так сильно в форме, так как встреча прошла в период карантина, когда у нас не так много возможностей для подготовки.



Но, Дюбуа, к тебе я подготовлюсь. Пройду полноценный лагерь. Внимательно слежу за всем, что ты делаешь. Я иду за тобой", - цитирует Джойса BoxingScene.



Добавим, что Джойс и Дюбуа должны провести между собой супербой. Из-за пандемии поединок был перенесен. Он считается одним из самых ожидаемых среди проспектов супертяжелого веса. Оба обладают возможностью пробиться на вершину дивизиона. И многое решится в их очном поединке. Предварительно они сойдутся в ринге в октябре этого года.



Напомним, в профи Джойс дебютировал в октябре 2017 года в статусе серебряного призера Олимпиады-2016, на которой в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко.



Также Джойс в свое время тренировался с чемпионом мира по версиям IBF и IBO из Казахстана Геннадием Головкиным. Их пути пересекались в лагере у Абеля Санчеса. На данный момент оба прекратили с ним сотрудничество.