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Обидчик Шуменова объявил о возобновлении карьеры и выбрал соперника

Он самый возрастной чемпион мира в истории бокса.

Обидчик Шуменова объявил о возобновлении карьеры и выбрал соперника
Шуменов и Хопкинс. Фото: ringtv.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Самый возрастной чемпион мира в истории бокса Бернард Хопкинс решил возобновить карьеру. Об этом сообщает vRINGe.com.

Американец не скрывает, что к такому решению его подтолкнули не менее "ветеранистые" соотечественники Майк Тайсон и Рой Джонс, объявившие ранее об очной схватке, а также Эвандер Холифилд, который стремительно набирает форму в компании Владимира Кличко.

Хопкинс даже определился с оппонентом - хочет устроить третий поединок все с тем же Джонсом. Счет в их очном противостоянии ничейный: в 1993 году победил Джонс, а в 2010-м - Хопкинс.

"У нас пока что ничья, - напоминает Хопкинс. - Он побил меня в 1993 году, а спустя то ли 14, то ли 16 лет я поквитался за то поражение. Если бы все зависело исключительно от меня, то единственным стоящим вопросом был бы лимит веса. Я не знаю, в каком весе нам провести третий бой..."

"Мы капец разные, - смеется ветеран. - Он, считайте, олимпийский чемпион... Да, я считаю, что он на самом деле выиграл ОИ в Сеуле (1988). А я в это же время сами знаете где был (в 1988 году Хопкинс вышел из тюрьмы). У нас были абсолютно разные пути к успеху, разные дороги. Но так получилось, что судьба свела нас в ринге. Понятное дело, что я проиграл в 1993 году. Я фактически только учился всем премудростям бокса, а он тогда был на пике карьеры. Да, я бы определенно выбрал третий бой с Джонсом. Ведь пока что у нас счет 1:1".
 
Ярмарочный бой между Тайсоном и Джонсом состоится 12 сентября на арене Dignity Health Sports Park (Карсон, штат Калифорния, США). Событие будет показано в США на PPV стримингом Triller.

Напомним, в апреле 2014 года Хопкинс встречался с казахстанцем Бейбутом Шуменовым и победил раздельным решением судей. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA (Super) в полутяжелом весе. 

 

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Метки:
Профессиональный бокс

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