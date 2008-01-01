WBC обратился к казахстанскому боксеру после победы в бою за три титула

Всемирный боксерский совет (WBC) поздравил казахстанского боксера второго среднего веса Айдоса Ербосынулы
(14-0, 9 КО) с очередной победой в карьере.
26 июля в Минске (Беларусь) Ербосынулы успешно защитил второстепенные титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International, одержав победу
над немцем Нуху Лавалем (27-7, 15 КО). По ходу поединка казахстанец дважды отправил оппонента в нокдаун.
"Поздравляем Айдоса Ербосынулы с успешной защитой своего титула WBC Asia во втором среднем весе. Айдос одержал победу единогласным судейским решением и сохранил чемпионский пояс", - говорится в сообщении WBC в твиттере.
Для 28-летнего Ербосынулы эта победа стала 14-й в 14 боях (9 КО). Казахстанец впервые выступал в Беларуси - дебютировал он в 2015 году в Украине, а затем дрался на родине, в США, Австралии и России.