Джукембаев анонсировал дебют в США против боксера топ-уровня

Казахстанец Батыр Джукембаев (18-0, 14 КО) определился со сроками следующего боя. Как сообщает пресс-служба боксера, он вернется в ринг в конце сентября, запланировав свой первый поединок в США.

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"В начале августа отправляюсь на тренировочные сборы в Москву. Там с моим личным тренером будем готовиться к бою.

Планирую провести значимый бой в конце сентября в США. Мой промоутер уже ведет активную работу в этом направлении. Пока еще неизвестно, против кого буду выходить на ринг, но это будет соперник топ-уровня.



Я на сегодня вхожу в топ-15 по всем ведущим версиям первого полусреднего веса. До чемпионских боев осталось пару шагов! Хочу показать свой уровень!" - заявил Джукембаев.

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Напомним, в последнем бою, который состоялся в январе, Джукембаев одержал досрочную победу над мексиканцем Рикардо Ларой (22-8, 10 КО). Все свои поединки казахстанец провел в Канаде.