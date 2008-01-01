Обладатель трех титулов из Казахстана упал в рейтинге после победы в бою с двумя нокдаунами и защиты поясов

Для него это 14-я победа в карьере.

Фото: twitter.com/nolimit_boxing
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Сегодня 09:00
Казахстанский проспект второго среднего веса Айдос Ербосынулы (14-0, 9 КО) упал в рейтинге после успешной защиты второстепенных титулов WBO Global, WBC Asia и WBA International, сообщает корреспондент Vesti.kz.

26 июля в Минске (Балерусь) Ербосынулы встречался с Нуху Лавалем (27-7, 15 КО). Немецкий боксер дважды побывал в нокдауне - во втором и третьем раундах, но сумел выстоять всю дистанцию. По итогам десяти раундов единогласным решением отдали победу казахстанцу.

Несмотря на победу, в рейтинге BoxRec второго среднего веса Ербосынулы потерял семь позиций и опустился на 32-е место.

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Для 28-летнего Ербосынулы эта победа стала 14-й в 14 боях (9 КО), а 38-летний Лаваль потерпел седьмое поражение. При этом казахстанец впервые выступал в Беларуси - дебютировал он в 2015 году в Украине, а затем дрался на родине, в США, Австралии и России.
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