Чемпион Азии по боксу из Казахстана получил место в мировом рейтинге после дебюта в профи с победы нокаутом

Чемпион Азии-2019 казахстанский боксер Бек Нурмаганбет
получил место в мировом рейтинге после успешного дебюта на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz
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Дебют 22-летнего Нурмаганбета состоялся в рамках вечера бокса в Минске (Беларусь), который прошел 26 июля. Казахстанец уже в первом раунде нокаутировал
23-летнего венгра Тамаса Ласки
(19-22-1). Видео можно посмотреть здесь
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Этот результат позволил Нурмаганбету расположиться на 651-м месте в рейтинге BoxRec в полутяжелой весовой категории.
22-летний Нурмаганбет в апреле 2019 года стал чемпионом Азии в весе до 81 килограмма. В сентябре боксер из Туркестанской области должен был ехать на чемпионат мира, но получил травму - заменивший его Бекзад Нурдаулетов в итоге сенсационно завоевал золотую медаль. В начале июня Нурмаганбет объявил
о переходе в профи.