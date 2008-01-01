Чемпион Азии по боксу из Казахстана получил место в мировом рейтинге после дебюта в профи с победы нокаутом

Он нокаутировал соперника с 19 победами.

Бек Нурмаганбет (справа). Фото: Suleimen Promotions©
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Сегодня 07:25
Чемпион Азии-2019 казахстанский боксер Бек Нурмаганбет получил место в мировом рейтинге после успешного дебюта на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.

Дебют 22-летнего Нурмаганбета состоялся в рамках вечера бокса в Минске (Беларусь), который прошел 26 июля. Казахстанец уже в первом раунде нокаутировал 23-летнего венгра Тамаса Ласки (19-22-1). Видео можно посмотреть здесь.

Этот результат позволил Нурмаганбету расположиться на 651-м месте в рейтинге BoxRec в полутяжелой весовой категории.

22-летний Нурмаганбет в апреле 2019 года стал чемпионом Азии в весе до 81 килограмма. В сентябре боксер из Туркестанской области должен был ехать на чемпионат мира, но получил травму - заменивший его Бекзад Нурдаулетов в итоге сенсационно завоевал золотую медаль. В начале июня Нурмаганбет объявил о переходе в профи.
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Нурмаганбет Бек Минск Беларусь
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Сегодня 07:25
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