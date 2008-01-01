Бой с Мейвезером я не воспринимаю как поражение, но в тот вечер мне было очень больно - "Канело"

Чемпион WBA (Super) и WBA (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем Сауль "Канело" Альварес
(53-2-1, 36 КО) вспомнил свой бой против экс-чемпиона мира в шести дивизионах американца Флойда Мейвезера-младшего
(50-0, 27 КО).
Мексиканец признался, что ему было больно от поражения, но он воспринимает это не как проигрыш, а как опыт.
"У меня не было опыта боев на таком уровне. По правде говоря, этот поединок был скучный, потому что на самом деле он не нанес много ударов. Я не воспринимаю это как поражение, я воспринимаю это как опыт. В тот вечер мне было очень больно", - признался Альварес в интервью Los Pleyers
.
"Канело" рассказал о ненависти к Геннадию Головкину
Бой Мейвезер - Альварес за титулы WBA (Super) и WBC в первом среднем весе прошел в сентябре 2013 года и завершился победой американца раздельным решением судей. Это поражение остается единственным в карьере мексиканца.