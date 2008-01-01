Видео боя с двумя нокдаунами, или как казахстанский боксер защитил титулы от WBC, WBA и WBO

Бой стал главным событием вечера.

Айдос Ербосынулы (справа) и Нуху Лаваль. Фото: Suleimen Promotions©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 21:33
Казахстанец Айдос Ербосынулы (14-0, 9 КО) победил немца нигерийского происхождения Нуху Лавалема (27-7, 15 КО) и защитил второстепенные титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок стал главным событием вечера бокса в белорусском Минске и продлился все десять раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение. Во второй и третьей трехминутках Ербосынулы отправлял соперника в нокдаун. 

Видеообзор боя:





WBO отреагировала на победу казахстанского боксера в бою за три титула

Вечер бокса в Минске провела казахстанская компания Suleimen Promotions. В соглавном событии Нурсултан Жанабаев (8-1, 5 КО) побывал в нокдауне и потерпел сенсационное поражение, потеряв титулы WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Australasian в полусреднем весе. В андеркарте досрочные победы одержали Евгений Павлов и Бек Нурмаганбет, дебютировавшие в профи, а также супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (3-0, 2 КО). 
Метки:
Ербосынулы Айдос Профессиональный бокс Минск WBA WBC WBO Беларусь
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 21:33
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