Видео боя с двумя нокдаунами, или как казахстанский боксер защитил титулы от WBC, WBA и WBO

Казахстанец Айдос Ербосынулы
(14-0, 9 КО) победил немца нигерийского происхождения Нуху Лавалема
(27-7, 15 КО) и защитил второстепенные титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz
.
Поединок стал главным событием вечера бокса в белорусском Минске и продлился все десять раундов, по итогам которых судьи вынесли
единогласное решение. Во второй и третьей трехминутках Ербосынулы отправлял соперника в нокдаун.
Видеообзор боя
:
WBO отреагировала на победу казахстанского боксера в бою за три титула
Вечер бокса в Минске провела казахстанская компания Suleimen Promotions. В соглавном событии Нурсултан Жанабаев
(8-1, 5 КО) побывал в нокдауне и потерпел
сенсационное поражение, потеряв титулы WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Australasian в полусреднем весе. В андеркарте досрочные победы одержали Евгений Павлов
и Бек Нурмаганбет
, дебютировавшие в профи, а также супертяжеловес Нурсултан Аманжолов
(3-0, 2 КО).