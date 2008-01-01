Видео нокдаунов и нокаута, или как казахстанский боксер дебютировал в профи

Казахстанец Евгений Павлов
успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz
.
В андеркарте вечера бокса в белорусском Минске соперником Павлова был 24-летний венгр Патрик Хорват
(1-2). Поединок второго легчайшего веса был рассчитан на шесть раундов, но завершился
во втором.
Видеообзор боя
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20-летний Павлов перешел
в профи в начале июля, подписав контракт с казахстанской компанией Suleimen Promotions. В любителях уроженец Петропавловска становился мастером спорта РК по боксу и кикбоксингу, победителем международного турнира памяти олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова в Туркестане и серебряным призером международного турнира "Король бокса-2019".
Вечер бокса в Минске провела казахстанская компания Suleimen Promotions. В главном событии Айдос Ербосынулы
(14-0, 9 КО) защитил
титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе, а в соглавном бою полусредневес Нурсултан Жанабаев
(8-1, 5 КО) побывал в нокдауне и потерпел
сенсационное поражение, потеряв пояса WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Australasian. В андеркарте досрочные победы одержали Бек Нурмаганбет
, дебютировавший в профи, и Нурсултан Аманжолов
(3-0, 2 КО).