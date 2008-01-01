"Канело" рассказал о ненависти к Геннадию Головкину

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем мексиканец Сауль "Канело" Альварес
(53-2-1, 36 КО) назвал принципиальным противостояние с казахстанцем Геннадием Головкиным
(40-1-1, 35 КО), который владеет поясами IBF и IBO в среднем дивизионе.
"Головкин - единственный соперник, с которым я почувствовал, что хочу оторвать ему голову. Бои с другими боксерами проходили в обычном рабочем режиме", - цитирует Альвареса Los Pleyers
.
Когда состоится третий бой Головкин - "Канело"
Напомним, что Головкин и Альварес дважды встречались на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года случилась скандальная ничья, а спустя 12 месяцев решением большинства судей победил мексиканец.
Перед вторым боем Альварес получал дисквалификацию за положительный допинг-тест на кленбутерол, из-за которой поединок прошел на четыре месяца позднее, а на официальном взвешивании боксеры устроили
потасовку.