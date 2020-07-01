"Канело" поругался с DAZN перед третьим боем с Головкиным

Сентябрьский поединок чемпиона мира в четырех весовых категориях мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО) оказался под угрозой срыва из-за разногласий, возникших между мексиканским боксером и стриминговым сервисом DAZN. Об этом сообщает Boxingnews24.com.



По информации ESPN, DAZN хочет, чтобы "Канело" согласился на меньшую сумму, чем ему положено по контракту. Гарантированный гонорар мексиканца за бой составляет 35 миллионов долларов.



Отмечается, что сам Альварес и Golden Boy рассматривают в качестве соперника по сентябрьскому бою британца Каллума Смита (27-0, 19 КО), чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе. Однако из-за стремления DAZN снизить гонорар "Канело" закрыть сделку пока не удается.



"Альварес усердно тренируется и готов боксировать в сентябре. Если бы все зависело только от него, он бы уже анонсировал бой. Но есть вещи и другие стороны, которые не находятся под его контролем. Все, включая команду "Канело", ждут наступления ясности по поводу того, собирается ли DAZN выполнять свои обязательства", - заявил юрист "Канело" Грег Смит.

Головкин и "Канело" договорились о третьем бое



Напомним, в 2018 году Альварес подписал с DAZN контракт на 11 боев на сумму 365 миллионов долларов. Предполагалось, что после этого "Канело" будет мотивирован на бои с соперниками самого высокого уровня. Вместо этого он боксировал в трех первых боях на DAZN с британцем Роки Филдингом, американцем Дэниэлом Джейкобсом и россиянином Сергеем Ковалевым.



Также в прошлом году DAZN хотел, чтобы "Канело" провел третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), но вместо этого он решил подраться с Джейкобсом и Ковалевым. Теперь трилогия ожидается в мае 2021 года.

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