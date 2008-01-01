"Попахивает грабежом?". Разбор сенсационного поражения казахстанца в бою за титулы от WBA, WBO и IBF

Портал vRINGe.com прокомментировал сенсационное поражение казахстанского проспекта полусреднего веса Нурсултана Жанабаева (8-1, 5 KO) в бою с Санди Мессаудом (14-6, 1 КО) из Франции.



Их поединок состоялся в Минске (Беларусь). Во втором раунде Жанабаев побывал в нокдауне, а в седьмом рефери остановил поединок из-за сильного рассечения у казахстанца. В итоге победителя определяли по итогам судейских записок, которые раздельным решением отдали победу Мессауду.

"Фаворит занял центр ринга, работал агрессивным первым номером. Претендент-левша огрызался и даже вырвал концовку стартового раунда - дважды кряду попал левым прямым, посек возле правого глаза. Во втором раунде Жанабаев вновь зевнул левый прямой и оказался в нокдауне. Казахстанец поднялся на ноги, схватил француза и бросил на канвас борцовским приемом. Жесть! Рефери почему-то хулигана не оштрафовал.



У Жанабаева не получалось ровным счетом ничего - в третьем раунде не единожды вновь был потрясен французом, у которого в профессионалах из 13 побед всего одна досрочная. Такое впечатление, что казахстанец впервые в карьере увидел боксера-левшу - открывался, пропускал все, что прилетало с левой руки. За счет работоспособности Жанабаев выровнял ход боя - оппонент устал, замедлился, снизился уоркрейт.



В пятом раунде рефери приостановил бой, позвал доктора - казахстанцу разрешили продолжить бой. Француз вернулся в поединок, выиграл трехминутку. Жанабаев действовал размашисто, нервно - месил кулаками воздух или работал по блоку. Мессауд действовал куда расчетливее. Интересно, что там насчитали судьи...



Какая разница? Рефери в седьмом раунде остановил бой. Но нет же! Не технический нокаут. Будут смотреть записки судей. Вот это да! Попахивает грабежом?



Нет, спасибо судьям за честность: 68-64 (Жанабаев), 68-63 (Мессауд) и 68-63 (Мессауд).



Мессауд TD 8", - говорится в заметке.



Для 27-летнего Жанабаева это поражение стало первым в карьере после восьми побед (пять нокаутом). Свои титулы он завоевал в 2019 году. Казахстанец впервые выступал в Беларуси - дебютировал он в 2016 году в Китае, а затем дрался на родине, в России и Австралии.