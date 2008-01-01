Казахстанец выиграл бой с двумя нокдаунами и защитил титулы от WBC, WBA и WBO

Казахстанец Айдос Ербосынулы успешно защитил второстепенные титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.



В главном событии вечера бокса в белорусском Минске Ербосынулы по итогам десяти раундов единогласным решением судей победил представителя Германии Нуху Лаваля - 100-88, 100-88 и 100-87. Во второй и третьей трехминутках Лаваль оказывался в нокдауне.



Для 28-летнего Ербосынулы эта победа стала 14-й (10 нокаутом) в 14 боях, а 38-летний Лаваль потерпел седьмое поражение - также в активе уроженца Нигерии 27 побед (15 нокаутом). Казахстанец впервые выступал в Беларуси - дебютировал он в 2015 году в Украине, а затем дрался на родине, в США, Австралии и России.



Вечер бокса в Минске провела казахстанская компания Suleimen Promotions. В со-главном событии Нурсултан Жанабаев (8-1, 5 КО) побывал в нокдауне и потерпел сенсационное поражение, потеряв титулы WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Australasian в полусреднем весе. В андеркарте досрочные победы одержали Евгений Павлов и Бек Нурмаганбет, дебютировавшие в профи, а также супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (3-0, 2 КО).