Видео боя, или как чемпион Азии из Казахстана нокаутировал соперника с 19 победами

Чемпион Азии-2019 Бек Нурмаганбет успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz.



В андеркарте вечера бокса в белорусском Минске казахстанец уже в первом раунде нокаутировал 23-летнего венгра Тамаса Ласки (19-22-1).



Видео нокаута:



Полный бой:







Отметим, что 22-летний Нурмаганбет в апреле 2019 года стал чемпионом Азии в весе до 81 килограмма. Боксер из Туркестанской области должен был ехать на чемпионат мира, но получил травму - заменивший его Бекзад Нурдаулетов в итоге сенсационно завоевал золотую медаль. В начале июня Нурмаганбет объявил о переходе в профи.