Видео боя, или как чемпион Азии из Казахстана нокаутировал соперника с 19 победами

Он дебютировал в профи.

Бек Нурмаганбет (справа). Фото: Suleimen Promotions©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 22:41

Чемпион Азии-2019 Бек Нурмаганбет успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz

В андеркарте вечера бокса в белорусском Минске казахстанец уже в первом раунде нокаутировал 23-летнего венгра Тамаса Ласки (19-22-1).

Видео нокаута

Полный бой:



Отметим, что 22-летний Нурмаганбет в апреле 2019 года стал чемпионом Азии в весе до 81 килограмма. Боксер из Туркестанской области должен был ехать на чемпионат мира, но получил травму - заменивший его Бекзад Нурдаулетов в итоге сенсационно завоевал золотую медаль. В начале июня Нурмаганбет объявил о переходе в профи. 

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Метки:
Нурмаганбет Бек Профессиональный бокс Минск Беларусь
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 22:41
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