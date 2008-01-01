Казахстанский боксер сенсационно проиграл после нокдауна и потерял титулы от WBA, WBO и IBF

Казахстанец Нурсултан Жанабаев потерял второстепенные титулы WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Australasian в полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.



В со-главном событии вечера бокса в белорусском Минске Жанабаев встречался с французом Сэнди Мессаудом, который впервые дрался за пределами родины. Поединок был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю дистанцию.



Во втором раунде Жанабаев побывал в нокдауне, а в седьмом рефери остановил поединок из-за сильного рассечения у казахстанца. В итоге победитель определился раздельным решением судей - выиграл Мессауд.



Для 27-летнего Жанабаева это поражение стало первым в карьере после восьми побед (пять нокаутом), а 34-летний Мессауд теперь имеет 14 побед (одна нокаутом) при шести поражениях



Свои титулы Жанабаев завоевал в 2019 году. Казахстанец впервые выступал в Беларуси - дебютировал он в 2016 году в Китае, а затем дрался на родине, в России и Австралии. Свои титулы он завоевал в 2019 году.



Прямая трансляция боя Ербосынулы



Вечер бокса в Минске проводит казахстанская компания Suleimen Promotions. В главном событии событии титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе будет защищать Айдос Ербосынулы (13-0, 9 КО).



Ранее в Минске досрочные победы одержали казахстанцы Евгений Павлов и Бек Нурмаганбет, дебютировавшие в профи, а также супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (3-0, 2 КО).