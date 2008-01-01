Экс-претендент на титул чемпиона мира одержал досрочную победу в андеркарте казахстанца

Экс-претендент на титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Устинов (36-4, 27 КО) досрочно победил грузина Торнике Пуричамиашвили (9-14, 6 КО), передает корреспондент Vesti.kz.



Поединок прошел в андеркарте вечера бокса в белорусском Минске и был рассчитан на десять раундов, но завершился после второго - угол грузина отказался от продолжения.



Для 43-летнего Устинова эта победа стала 36-й (27 нокаутом) в карьере при четырех поражениях, а 29-летний Пуричамиашвили проиграл в 14-й раз - также в его активе девять побед (шесть нокаутом).



В ноябре 2017 года Устинов претендовал на вакантный титул WBA, но проиграл решением проживающему в Германии сирийцу Мануэлю Чарру (31-4, 17 КО). За карьеру россиянин, когда-то имевший рекорд 27-0, встречался с такими известными боксерами, британец Джо Джойс (11-0, 10 КО), американец Майкл Хантер (18-1-1, 12 КО), болгарин Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) и новозеландец Давид Туа (52-5-2, 43 КО).



Прямая трансляция боев Ербосынулы и Жанабаева



Вечер бокса в Минске проводит казахстанская компания Suleimen Promotions. В главном событии титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе будет защищать Айдос Ербосынулы (13-0, 9 КО), а в андеркарте выступит Нурсултан Жанабаев (8-0, 5 КО), который владеет поясами WBA Inter-Continental и WBO Oriental в первой полусредней категории.



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