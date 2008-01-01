Казахстанский супертяж нокаутировал соперника с 20 победами

Он идет в профи без поражений.

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Вчера 21:46

Казахстанец Нурсултан Аманжолов одержал победу техническим нокаутом над боснийцем Дражаном Джананином, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок супертяжелого веса прошел в андеркарте вечера бокса в белорусском Минске и был рассчитан на шесть раундов, но завершился после второй трехминутки - угол Джанина, который побывал в нокдауне, снял своего бойца. 

Для 27-летнего Аманжолова эта победа стала третьей (два нокаутом) в трех боях. В профи он дебютировал в июле прошлого года и два поединка провел в Алматы. 

31-летний Джананин потерпел 31-е поражение в карьере - также у него 20 побед (17 нокаутом). Босниец впервые в карьере выступал в СНГ - ранее он, кроме родной страны, дрался в Сербии, Германии, Венгрии, Нидерландах, Чехии, Албании, Австрии, Турции и Швейцарии. 

Прямая трансляция боев Ербосынулы и Жанабаева

Вечер бокса в Минске проводит казахстанская компания Suleimen Promotions. В главном событии событии титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе будет защищать Айдос Ербосынулы (13-0, 9 КО), а в андеркарте выступит Нурсултан Жанабаев (8-0, 5 КО), который владеет поясами WBA Inter-Continental и WBO Oriental в первой полусредней категории. 

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Метки:
Профессиональный бокс Минск Босния и Герцеговина Беларусь
Бокс Профи-бокс
1
Вчера 21:46
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