Казахстанский супертяж нокаутировал соперника с 20 победами

Казахстанец Нурсултан Аманжолов одержал победу техническим нокаутом над боснийцем Дражаном Джананином, передает корреспондент Vesti.kz.



Поединок супертяжелого веса прошел в андеркарте вечера бокса в белорусском Минске и был рассчитан на шесть раундов, но завершился после второй трехминутки - угол Джанина, который побывал в нокдауне, снял своего бойца.



Для 27-летнего Аманжолова эта победа стала третьей (два нокаутом) в трех боях. В профи он дебютировал в июле прошлого года и два поединка провел в Алматы.



31-летний Джананин потерпел 31-е поражение в карьере - также у него 20 побед (17 нокаутом). Босниец впервые в карьере выступал в СНГ - ранее он, кроме родной страны, дрался в Сербии, Германии, Венгрии, Нидерландах, Чехии, Албании, Австрии, Турции и Швейцарии.



Прямая трансляция боев Ербосынулы и Жанабаева



Вечер бокса в Минске проводит казахстанская компания Suleimen Promotions. В главном событии событии титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе будет защищать Айдос Ербосынулы (13-0, 9 КО), а в андеркарте выступит Нурсултан Жанабаев (8-0, 5 КО), который владеет поясами WBA Inter-Continental и WBO Oriental в первой полусредней категории.