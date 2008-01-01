Чемпион Азии по боксу из Казахстана дебютировал в профи с победы нокаутом в первом раунде

Чемпион Азии-2019 Бек Нурмаганбет успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
В андеркарте вечера бокса в белорусском Минске казахстанец уже в первом раунде нокаутировал 23-летнего венгра Тамаша Ласку (19-22-1). После второго нокдауна Ласки не смог подняться и продолжить бой, который был рассчитан на шесть раундов, и потерпел 22-е поражение в карьере.
Прямая трансляция боев Ербосынулы и Жанабаева в Минске
Главным событием вечера бокса в Минске станет бой обладателя второстепенных титулов WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе Айдоса Ербосынулы (13-0, 9 КО). В андеркарте очередные поединки проведут Нурсултан Жанабаев (8-0, 5 КО), который будет защищать свои пояса WBA Inter-Continental и WBO Oriental, и супертяж Нурсултан Аманжолов (2-0, 2 КО).