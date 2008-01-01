"Переносы раздражают". Следующий соперник Головкина рассказал о подготовке к бою

Обязательный претендент на титул IBF в среднем весе поляк Камил Шеремета (21-0, 5 КО) рассказал о подготовке к бою против чемпиона мира по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО). Его слова приводит Xsport.ua.



Боксер пока не знает, когда состоится этот поединок, но тренируется так, будто он пройдет в сентябре.



"О новостях касательно нашего боя узнаю чаще всего из Instagram. Самые крупные спортивные порталы отмечают меня при их появлении. Когда поединок? Сентябрь, октябрь или ноябрь. Но я выкладываюсь таким образом, словно должен драться в сентябре.



Конечно же, эти переносы раздражают. Очень хочется этого боя, мне интересно узнать, на что я действительно способен и что получится выжать из меня Головкину. Тогда-то мы и поймем, что по-настоящему может Камил Шеремета. Я же продолжаю трудиться на тренировках и с каждым днем становлюсь все лучше и лучше", - заявил Шеремета в интервью Ring Polska.



Отметим, что последние бои Головкин и Шеремета провели 5 октября в Нью-Йорке. В главном событии GGG единогласным решением победил украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и завоевал два вакантных титула, а поляк в андеркарте нокаутировал мексиканца Оскара Кортеса (27-5, 14 КО) и успешно дебютировал в США.