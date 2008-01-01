Прямая трансляция вечера бокса из Минска с главным боем казахстанца и дебютом чемпиона Азии

Сегодня, 26 июля, в Минске (Беларусь) состоится вечер бокса, организованный казахстанской промоутерской компанией Suleimen Promotions, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном бою этого шоу обладатель второстепенных титулов WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе Айдос Ербосынулы (13-0) проведет защиту своих поясов. Его соперником станет немец нигерийского происхождения Нуху Лаваль (27-6).

В андеркарте свой дебютный бой в профи проведет чемпион Азии Бек Нурмаганбет. Он проведет шесть раундов в лимите полутяжелого веса против Тамаса Ласки (19-21-1) из Венгрии.

Также в вечере бокса состоятся еще три боя с участием казахстанцев:

Нурсултан Жанабаев (8-0) - Сэнди Мессауд (13-6);

Нурсултан Аманжолов (2-0) - Дражан Яньянин (20-30);

Евгений Павлов (дебют) - Патрик Ренато Хорват (1-1).

В прямом эфире вечер бокса покажет "Хабар". Трансляция начнется в 21:00 по времени Нур-Султана. Шоу также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

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