Тренировавшийся с Головкиным супертяж одержал досрочную победу в Великобритании

Проспект супертяжелого веса из Великобритании Джо Джойс одержал победу перед мегафайтом со своим соотечественником Даниэлем Дюбуа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его поединок против немца Михаэля Валлиша стал главным на вечере бокса в Лондоне. Уже во втором раунде соперник британца оказался в ноудауне. В третьем он побывал на канвасе еще дважды. После чего рефери остановил поединок.

Для идущего без поражений 34-летнего Джойса это был первый бой в 2020 году. Он выиграл все свои 11 поединков, десять из них - досрочно.

Ранее из-за пандемии был перенесен бой между Джойсом и Дюбуа, который считается одним из самых ожидаемых среди проспектов супертяжелого веса.

Напомним, в профи британский боксер дебютировал через год после Олимпиады-2016, на которой в полуфинале победил казахстанца Ивана Дычко.

Также в свое время он тренировался в лагере у Абеля Санчеса вместе с чемпионом мира по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным. На данный момент он также прекратил сотрудничество с этим тренером.

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