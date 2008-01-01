"У GGG уже нет шансов. Он просчитан". Хопкинс - о трилогии с Головкиным и следующем сопернике "Канело"

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс (55-8-2, 32 КО), ныне управляющий партнер промоутерской компании Golden Boy Promotions, поделился мнением о необходимости организовывать третий поединок между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-1-2, 36 КО) и казахстанцем Генадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).



По его словам, никакой интриги в их противостоянии уже нет, поскольку "Канело" просчитал шаблонного оппонента. Напомним, их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец. Предположительно в 2021 году соперник вновь сойдутся в ринге.



Головкин и "Канело" договорились о третьем бое



"Считаю, что "Канело" пока что не является великим мексиканским бойцом. Но он очень близок к этому. Думаю, через год-полтора он этого добьется. Вы должны понимать, чтобы заслужить такое звание, нужно оставаться на вершине очень долго. И нужно побить именитых оппонентов своего времени. Альваресу нужно снести с ринга Головкина. И он это сделает. Это будет легко. Первый бой получился очень непростым, но во втором Альварес его просчитал. Все, у Головкина уже нет шансов. Он просчитан.



Третий бой состоится, хотя я и не хочу его видеть. Он нужен разве что для того, чтобы дать возможность Головкину хорошо заработать перед тем, как с ним окончательно попрощаются. Как по мне, "Канело" и вовсе не стоит терять время на это. Возможно, лучше дождаться кого-то молодого и голодного. Кого я имею в виду? Ну, мне нравятся братья Чарло. Я бы хотел увидеть в мае 2021 года бой "Канело" против Джермалла Чарло", - цитирует Хопкинса vRINGe.com.



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При этом Хопкинс заявил, что ирландец Джейсон Куигли (18-1, 14 КО) является фаворитом на бой с Альваресом в сентябре: "Думаю, Сауль подерется с Куигли. "Канело" не может все время в каждом последующем поединке переписывать историю. Он не может контролировать все. Особенно сейчас, в это время. Ему просто нужно провести бой, сбросить ржавчину, объявить о планах на 2021 год. Заглядывать наперед - это всегда риск".