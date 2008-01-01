Подбородок Головкина и мощь Тайсона. Чемпион мира собрал боксера мечты

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) назвал лучших в истории боксеров по отдельным параметрам.



Боксера мечты по версии Лопеса на своей странице в Instagram опубликовал Всемирный боксерский совет (WBC). Так, он получил следующие качества:



Ударная мощь - Майк Тайсон;

Скорость - Мэнни Пакьяо;

Работа ног - Мухаммед Али;

Владение рингом - Роберто Дюран;

Джеб - Андре Уорд;

Подбородок - Геннадий Головкин;

Дух - Артуро Гатти;

Защита - Флойд Мейвезер-младший.



Лучший в мировом боксе? Назван главный удар Головкина





