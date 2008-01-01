Подбородок Головкина и мощь Тайсона. Чемпион мира собрал боксера мечты

Он назвал лучших в истории по отдельным параметрам.

Геннадий Головкин. Фото: DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 18:00

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) назвал лучших в истории боксеров по отдельным параметрам.

Боксера мечты по версии Лопеса на своей странице в Instagram опубликовал Всемирный боксерский совет (WBC). Так, он получил следующие качества:

Ударная мощь - Майк Тайсон;
Скорость - Мэнни Пакьяо;
Работа ног - Мухаммед Али;
Владение рингом - Роберто Дюран;
Джеб - Андре Уорд;
Подбородок - Геннадий Головкин;
Дух - Артуро Гатти;
Защита - Флойд Мейвезер-младший.

Лучший в мировом боксе? Назван главный удар Головкина


 

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Геннадий GGG Головкин Тайсон Майк Пакьяо Мэнни Али Мухаммед Уорд Андре Мейвезер Флойд Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 18:00
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