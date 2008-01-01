Подбородок Головкина и мощь Тайсона. Чемпион мира собрал боксера мечты

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) назвал лучших в истории боксеров по отдельным параметрам.
Боксера мечты по версии Лопеса на своей странице в Instagram опубликовал Всемирный боксерский совет (WBC). Так, он получил следующие качества:
Ударная мощь - Майк Тайсон;
Скорость - Мэнни Пакьяо;
Работа ног - Мухаммед Али;
Владение рингом - Роберто Дюран;
Джеб - Андре Уорд;
Подбородок - Геннадий Головкин;
Дух - Артуро Гатти;
Защита - Флойд Мейвезер-младший.
Лучший в мировом боксе? Назван главный удар Головкина