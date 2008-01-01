Без Фирузы Шариповой. Возвращение казахстанской боксерши снова откладывается?

26 июля в Минске (Беларусь) состоится вечер бокса, который организовывает промоутерская компания Suleimen Promotions, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На нем должна была выступить казахстанская боксерша Фируза Шарипова. По крайней мере, так она заявила в своем Instagram: "Друзья, мой бой пройдет в Минске, на турнире Suleimen Promotions".

Однако на данный момент Boxrec сообщает, что в рамках этого вечера бокса состоится шесть боев и в их числе не значится поединок Фирузы Шариповой. Сама промоутерская компания Suleimen Promotions также не объявляла о поединке казахстанки.

Ждем комментариев от самой боксерши, а тем временем до начала вечера бокса остается чуть больше суток. Он стартует в 21:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что в главном бою этого шоу обладатель второстепенных титулов WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе Айдос Ербосынулы проведет защиту своих поясов. Его соперником станет немец нигерийского происхождения Нуху Лаваль.

15 апреля Шарипова объявила о возобновлении карьеры. Отдых 25-летней спортсменки длился чуть более полугода - в сентябре 2019-го она так же через социальные сети сообщила, что уходит из бокса, так как устала от проблем с финансированием.

Реванш с Очигавой должен был состояться 4 июля в Казани на турнире промоутерской компании RatelProFight, но 22 июня Шарипова объявила об отмене из-за невозможности выехать из Казахстана. При этом поединок во втором полулегком весе был рассчитан на десять раундов, а на кону должен был стоять титул IBA, которым владеет Очигава.

Изначально этот поединок планировался на 19 июня, но был перенесен. Ранее Шарипова заявила, что в условиях карантина к бою готовиться невозможно, и попросила его перенести.

30 июня Фируза Шарипова разместила открытое письмо в своем Instagram. В нем она обратилась к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, министру культуры и спорта Актоте Раимкуловой и министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди с просьбой помочь попасть в Россию. В итоге 14 июля она смогла добраться до Казани.

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