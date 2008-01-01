22-летний "проспект 2019 года" выиграл 16-й бой подряд нокаутом

Перспективный американский полусредневес Вирджил Ортис-младший нокаутировал колумбийца Сэмюэля Варгаса в главном бою вечера бокса в Индио (Калифорния, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был завершен в седьмом раунде, после того, как он стал односторонним и в концовке раунда рефери принял решение остановить бой. В итоге, Ортис выиграл техническим нокаутом и продолжил свою серию досрочных побед.

Теперь на его счету 16 побед в 16-ти боях, и всех их он завершил досрочно. 31-летний Варгас потерпел шестое поражение в карьере при 31-й победе и двух ничьих.

По итогам 2019 года Вирджил Ортис-младший был признан ESPN и The Ring "проспектом года".

Напомним, ранее в рамках этого вечера бокса Сениеса Эстрада нокаутировала Миранду Эдкинс за семь секунд и сотворила самый быстрый нокаут в истории женского бокса.

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