Уничтожить за 7 секунд! В женском боксе в бою за титул случился жесткий нокаут

До этого поединка боксерши не проигрывали.

Фото: instagram.com/seniesa_superbad
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 12:16

В рамках женского первого наилегчайшего веса (до 49 килограммов) встретились ранее небитые американки Сениеса Эстрада и Миранда Эдкинс.

Эстрада с самого начала пошла вперед и для победы ей понадобилось всего семь секунд. Причем она жестко вынесла 42-летнюю соперницу. На кону боя был титул WBC Silver. 

28-летняя Эстрада одержала 19-ю победу в карьере, причем у нее всего восемь нокаутов. Эдкинс потерпела первое поражение при пяти победах. Она выиграла все свои бои досрочно.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне

Метки:
Бокс
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 12:16
© 2008 - 2020 ТОО «EML»