Уничтожить за 7 секунд! В женском боксе в бою за титул случился жесткий нокаут

В рамках женского первого наилегчайшего веса (до 49 килограммов) встретились ранее небитые американки Сениеса Эстрада и Миранда Эдкинс.

Эстрада с самого начала пошла вперед и для победы ей понадобилось всего семь секунд. Причем она жестко вынесла 42-летнюю соперницу. На кону боя был титул WBC Silver.

28-летняя Эстрада одержала 19-ю победу в карьере, причем у нее всего восемь нокаутов. Эдкинс потерпела первое поражение при пяти победах. Она выиграла все свои бои досрочно.

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