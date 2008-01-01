Казахстанец вошел в рейтинг самых талантливых молодых боксеров от ESPN

Казахстанец Садриддин Ахмедов (11-0, 10 КО) вошел в рейтинг 50 самых талантливых боксеров мира до 25 лет, который составил американский телеканал ESPN.



22-летний уроженец Нур-Султана занял 31-е место. В профи Ахмедов дебютировал в апреле 2018 года и десять боев провел в Канаде, а еще один - в Казахстане.



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В топ-10 оказались сразу восемь американцев. Рейтинг возглавляет чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес, вторым идет обладатель титула WBC во второй средней категории Давид Бенавидес, а третьим - Шакур Стивенсон, который в июле отказался от пояса WBO в полулегкой категории ради перехода в новый вес.



Топ-10 рейтинга ESPN:

1. Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), легкий вес, США;

2. Давид Бенавидес (22-0, 19 КО), второй средний вес, США;

3. Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО), второй полулегкий вес, США;

4. Девин Хэйни (24-0, 15 КО), легкий вес, США;

5. Райан Гарсиа (20-0, 17 КО), легкий вес, США;

6. Хайме Мунгиа (35-0, 18 КО), средний вес, Мексика;

7. Верджил Ортис (15-0, 15 КО), полусредний вес, США;

8. Джарон Эннис (25-0, 23 КО), полусредний вес, США;

9. Дэниел Дюбуа (14-0, 13 КО). супертяжелый вес, Великобритания;

10. Эриксон Лубин (22-1, 16 КО), первый средний вес, США.



Рейтинг ESPN составляли журналисты Стив Ким и Ник Паркинсон, комментаторы Бернардо Осуна и Кристина Пончер, а также известный тренер Джо Гуссен.