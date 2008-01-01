В США умер легендарный боксерский тренер

Самые известные его боксеры выигрывали титулы в нескольких весах.

Назим Ричардсон. Фото: BadLeftHook©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Вчера 22:20

Легендарный американский тренер Назим Ричардсон скончался в возрасте 56 лет в родной Филадельфии, сообщает The Ring.  

В последние годы Ричардсон испытывал проблемы со здоровьем. В 2007 году он перенес инсульт, после которого некоторое время не мог ходить и говорить, но в итоге сумел восстановиться и вернуться к работе. 

Долгие годы Ричардсон тренировал экс-чемпиона мира в двух весах Бернарда Хопкинса, бывшего чемпиона в трех дивизионах Шейна Мосли и экс-чемпиона в первой тяжелой категории Стива Каннингема и других боксеров. 

В 2009 году Ричардсон уличил команду мексиканца Антонио Маргарито в добавлении в тейп гипсового порошка перед выходом на бой с Мозли. В том поединке американец победил нокаутом в девятом раунде, а мексиканец получил годичную дисквалификацию. 

Ричардсон исповедовал ислам. В боксерском мире его называли "Брат Назим". 

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Метки:
Утраты Профессиональный бокс США
Бокс Профи-бокс
0
Вчера 22:20
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