Чарло оценил бой Деревянченко против Головкина и заявил о планах встретиться с GGG

Чемпион мира в среднем по версии WBC американец Джермалл Чарло (30-0, 22 КО) поделился ожиданиями от боя с украинским претендентом Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО). Его слова передает vRINGe.com.



Также Чарло оценил бой Деревянченко против казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО), в котором GGG в октябре 2019 года победил решением и стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO.



- Сергей Деревянченко - мы видели его тяжелый бой с Джейкобсом, мы видели его бой с GGG. Многие считают, что он победил GGG. Вы рассматриваете этот бой, как самый сложный тест, с которым вы сталкивались в среднем весе?

- Каждый боец сложен. Я выйду подготовленным. Конечно, этот парень готов. Он - номер один в мире. Нужно принять эту работу серьезно, как я и делаю.



- Что вы думаете о выступлении Деревянченко против Головкина и считаете ли вы, что он победил?

- Он не победил, но он точно сделал бой более близким, чем ожидали многие люди. Я не думаю, что люди знали стиль Сергея. Они не видели его так часто, как Головкина.



- Какой посыл вы отправите людям, если вы победите?

- Хотя бы то, что я готов к этим большим боям, о которых они просят, - к "Канело" и GGG. Деревянченко проиграл в двух поединках. Все равно будет много вопросов, много сомнений во мне, но это часть бокса. Я верю, что этот бой для меня - это шаг выше. Я готов к поединку.



- Джейкобс и Головкин смогли отправить его в нокдаун, но не смогли нокаутировать. Если вы нокаутируете его, что это будет значить для вас?

- Это точно будет заявление миру бокса. Это скажет им, что моя мощь настоящая и что я могу выйти в ринг с любым.



Бой Чарло - Деревянченко пройдет 26 октября без зрителей в индейской резервации Мохеган (штат Коннектикут, США). В этом же вечере выступит и брат-близнец американца - Джермелл (33-1, 17 КО), который владеет титулом WBC в первом среднем весе и встретится в объединительном поединке с чемпионом WBA (Super), IBF и IBO доминиканцем Джейсоном Росарио (20-1-1, 14 КО). Главное событие шоу, которое покажут по системе платных трансляций (PPV) на телеканале Showtime, будет определено позднее.