Когда состоится третий бой Головкина с "Канело"

На днях инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщил, что третий бой между чемпионом IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (53-2-1, 36 КО), который владеет титулами WBA (Super) и WBO (Regular) в среднем дивизионе и WBA (Regular) во втором среднем, может пройти в мае 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его информации, стороны достигли соглашения несколько месяцев назад. Также он сообщает, что гонорар Альвареса составит 45 миллионов долларов, а Головкина - 30 миллионов.

При этом отмечается, что за второй бой организаторы на билетах заработали 27 миллионов, поэтому трилогию не хотят проводить без зрителей. Таким образом, наиболее реальная дата - май 2021 года.

В следующем году национальный праздник Мексики - Синко де Майо, который празднуется 5 мая - выпадает на среду. Поэтому наиболее вероятной датой третьего боя называется 1 мая (в Казахстане - утро 2 мая).

Также бой может состояться 8 мая, но это менее вероятный вариант. Стоит отметить, что в последние годы Альварес забирает себе даты, связанные с праздниками Мексики, - Синко де Майо (5 мая) и День независимости Мексики (16 сентября).

Два предыдущих боя Головкина и Альвареса состоялись на День независимости Мексики. В сентябре 2017 года случилась скандальная ничья, а спустя 12 месяцев решением большинства судей победил мексиканец.

В этом году 2 мая планировался бой Альвареса с чемпионом мира во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО), но из-за пандемии коронавируса он так и не состоялся.

При этом также отмечается, что третий поединок Головкин - Альварес состоится только при условии, что мексиканец выиграет свой бой в сентябре - наиболее вероятным соперником считается чемпион WBA (Super) во втором среднем весе британец Каллум Смит (27-0, 19 КО).

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